Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєктом пропонується збільшити розмір існуючих санкцій за неналежне реагування на депутатські запити та депутатські звернення та за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати та посилено відповідальність за невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації.

Відповідні зміни передбачається внести до статті 18819 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими підвищуються санкції за недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення (з 10 – 50 до 200 – 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), за недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит (з 100 – 400 до 400 – 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та за невиконання законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі під час здійснення ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної інформації або ненадання інформації у строк, встановлений законом (з 100 – 400 до 200 – 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Законопроєктом також пропонується внести зміни до статті 351 Кримінального кодексу України, якими збільшено розміри штрафів за невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації (з 100 – 1000 до 1000 – 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та за невиконання службовою особою законних вимог комітетів Верховної Ради України, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України чи спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, створення штучних перешкод у їх роботі, надання недостовірної інформації (з 500 – 2000 до 1000 – 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).