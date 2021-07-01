Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Підтримано саме президентський законопроєкт № 5599.

За нього проголосували: 231 представник “Слуги народу”, по 18 – від груп “За майбутнє” та “Довіра”, а також 8 позафракційних.

Інші фракції не надали жодного голосу.

Всі альтернативні законопроєкти (а їх було три) Рада відхилила.

Про що законопроєкт?

Повна назва проєкту закону №5599 – “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.

Його ініціатором є президент Володимир Зеленський.

Метою документа є “подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу, забезпечення національної безпеки України у економічній, політичній та інформаційній сферах, захисту демократії, забезпечення державного суверенітету та уникнення випадків маніпулювання свідомістю громадян умисно спотвореною інформацією задля отримання доступу до ресурсів, належних на праві власності Українському народові”.

У законопроєкті наводяться визначення термінів “бенефіціар”, “електронний засіб масової інформації”, “засіб масової інформації”, “пов’язана особа”, “кінцевий бенефіціарний власник (контролер)”.

“Олігархом” же в документі названо “особу, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті”.

Термін дії закону – 10 років.

1. Кого вважатимуть “олігархом”?

Фізична особа буде віднесена до категорії “олігархів”, якщо відповідатиме хоча б трьом із чотирьох наступних критеріїв:

• бере участь у політичному житті;

• має значний вплив на засоби масової інформації;

• є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб’єкта господарювання, який на день введення в дію цього закону займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

• підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (зараз це 2 млрд 270 млн гривень).

Окремо роз’яснюється пункт про віднесення до категорії олігархів за критерієм “участь у політичному житті”. Йдеться про особу, яка:

• є президентом України; спікером Верховної Ради; першим заступником та заступником голови ВР; народним депутатом України; прем’єр-міністром; віце-прем’єр-міністром; міністром, його заступником; керівником іншого центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабміну; головою Служби безпеки України; генеральним прокурором; головою Національного банку; керівником постійно діючого допоміжного органу, утвореного президентом України, його першим заступником та заступником;

• є пов’язаною особою з особами, зазначеними в попередньому пункті;

• обіймає посаду у керівних органах політичної партії;

• фінансувала діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

Що стосується критерію “значний вплив на ЗМІ”, то тут йдеться про особу, яка:

• є бенефіціаром засобу/засобів масової інформації;

• є контролером ЗМІ (це “особа, яка володіє можливістю здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність ЗМІ безпосередньо або через інших осіб шляхом реалізації прав бенефіціара”);

• була бенефіціаром або контролером ЗМІ станом на дату набрання чинності цим законом, однак втратила такий статус до дня введення цього закону в дію, внаслідок чого бенефіціаром або контролером ЗМІ “стала пов’язана особа або особа, яка не володіє бездоганною діловою репутацією”.

2. Хто визнаватиме особу “олігархом”?

Рішення про віднесення тієї чи іншої особи до категорії “олігархів”, ухвалюватиме Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на підставі подання:

• Кабінету Міністрів України;

• члена РНБО;

• Національного банку України;

• Служби безпеки України;

• або Антимонопольного комітету України.

3. Які наслідки віднесення особи до категорії “олігархів”?

Особу, яку визнано “олігархом”, включатимуть до спеціально створеного реєстру.

Згідно із законом, “реєстр олігархів” є “електронною інформаційно-телекомунікаційною системою, призначеною для публікації та обробки інформації про осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), та осіб, які подають декларації про контакти, з метою забезпечення доступу до інформації про таких осіб та застосування до них заходів впливу”.

Порядок формування та ведення реєстру затверджуватиме РНБО.

Особам, яких включать до “реєстру олігархів”, буде заборонено:

• здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій;

• бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об’єктів великої приватизації.

Крім того, особам з “реєстру олігархів” необхідно буде подавати е-декларацію (“декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”).

4. Декларація про контакти

Законопроєктом запроваджується “декларація про контакти”.

Так, якщо “публічний службовець” контактуватиме з особою з “реєстру олігархів” або її представником, такий службовець зобов’язаний буде подати “декларацію про контакти”.

Під “контактом” розуміється “зустріч та розмова (у тому числі проведені онлайн) будь-якого змісту”, крім випадків, якщо “контакт” відбувся під час:

• офіційних заходів, хід яких відображається в режимі прямої трансляції по радіо, телебаченню або через мережу Інтернет у режимі, доступному для масового приймання;

• судових засідань;

• офіційних заходів (нарад), ініційованих органами державної влади, інформація про які розміщена на офіційному вебсайті відповідного органу держвлади.

“Декларацію про контакти” потрібно буде заповнити на офіційному вебсайті РНБО.

Обов’язок подання “декларації про контакти” з “олігархом” поширюється на:

• президента України; спікера Верховної Ради, його заступників; народного депутата України; прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністра, міністра, його заступників; голову Служби безпеки та його заступників; генерального прокурора та його заступників; голову Національного банку України та його заступників;

• суддів Конституційного Суду України, суддів;

• керівника постійно діючого допоміжного органу, утвореного президентом України, його першого заступника та заступників;

• голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; голову та членів Антимонопольного комітету України; голову та членів Рахункової палати; голову та членів Центральної виборчої комісії; голів та членів інших державних колегіальних органів; Голову та членів Вищої ради правосуддя;

• секретаря РНБО та його заступників;

• голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його заступників; голову Фонду державного майна України та його заступників, голову Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступників; директора НАБУ та його заступників; директора Державного бюро розслідувань та його заступників; директора Бюро економічної безпеки України та його заступників;

• уповноваженого Верховної Ради з прав людини;

• державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”;

• голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

• військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, яким присвоєне вище військове звання;

• осіб начальницького складу правоохоронних органів та працівників інших органів, яким присвоєне вище спеціальне звання.

Неподання “декларації про контакти” буде підставою для притягнення особи до політичної та/або дисциплінарної відповідальності.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вступить у дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності.