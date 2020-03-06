Рада Європейського союзу офіційно зняла санкції проти соратників біглого президента Віктора Януковича - колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та ексміністра енергетики Едуарда Ставицького.

Відповідне рішення сьогодні було опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

“У розділі А. “Список осіб, організацій і органів, зазначених у статті 1″, виключаються записи для наступних осіб: Миколи Яновича Азарова; Едуарда Ставицького”, – йдеться в документі.

При цьому, санкції продовжують діяти щодо Януковича і його сина Олександра, ексглави МВС Віталія Захарченка, ексгенпрокурора Віктора Пшонки і його сина Артема, ексміністра освіти Дмитра Табачника, ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка, олігарха Сергія Курченко , колишнього віце-прем’єра Сергія Арбузова і колишнього заступника глави МВС Віктора Ратушняка.

Відповідні обмеження будуть діяти до 6 березня 2021 року.

Зазначимо, що Азаров і Ставицький були внесені до списку санкцій у 2014 році за розкрадання державних коштів України або зловживання службовим становищем.