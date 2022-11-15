Рада Європейського Союзу офіційно оголосила про започаткування Військової допоміжної місії ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine), яка має на меті продовження надання допомоги у протистоянні широкомасштабному російському вторгненню.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

“Метою місії є посилення військової спроможності Збройних сил України, щоб вони могли захищати територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також захищати цивільне населення”, – йдеться у повідомленні відомства.

А також зазначається, що EUMAM Ukraine має невиконавчий мандат на проведення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки до 15 000 військовослужбовців Збройних сил України у різних місцях на території держав-членів ЄС.

Командуватиме місією французький віцеадмірал Ерве Бліжон, який очолює департамент військового планування та виконання.

Крім того, Рада ЄС ухвалила захід допомоги в межах Європейського фонду миру (EPF) вартістю 16 мільйонів євро для підтримки розбудови потенціалу Збройних сил України. Цю фінансову допомогу буде спрямовано на фінансування обладнання, яке Україна отримує від країн-членів ЄС.

Зокрема, мовиться про постачання боєприпасів, військового обладнання та платформ для постачання летальної зброї. А також про транспортні засоби, засоби з ремонту та обслуговування техніки.

Ця допомога триватиме 24 місяці та надається на додаток до попередньої військової допомоги для України в межах Європейського фонду миру в обсязі 3,1 млрд євро.

“Європейський Союз підтверджує підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, та її законного права обороняти себе від російської агресії. ЄС твердо підтримує Україну й буде продовжувати надавати військову, економічну, соціальну та фінансову підтримку стільки, скільки буде потрібно”, – наголосили у відомстві.