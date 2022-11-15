Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
“Метою місії є посилення військової спроможності Збройних сил України, щоб вони могли захищати територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також захищати цивільне населення”, – йдеться у повідомленні відомства.
А також зазначається, що EUMAM Ukraine має невиконавчий мандат на проведення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки до 15 000 військовослужбовців Збройних сил України у різних місцях на території держав-членів ЄС.
Командуватиме місією французький віцеадмірал Ерве Бліжон, який очолює департамент військового планування та виконання.
Крім того, Рада ЄС ухвалила захід допомоги в межах Європейського фонду миру (EPF) вартістю 16 мільйонів євро для підтримки розбудови потенціалу Збройних сил України. Цю фінансову допомогу буде спрямовано на фінансування обладнання, яке Україна отримує від країн-членів ЄС.
Зокрема, мовиться про постачання боєприпасів, військового обладнання та платформ для постачання летальної зброї. А також про транспортні засоби, засоби з ремонту та обслуговування техніки.
Ця допомога триватиме 24 місяці та надається на додаток до попередньої військової допомоги для України в межах Європейського фонду миру в обсязі 3,1 млрд євро.
“Європейський Союз підтверджує підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, та її законного права обороняти себе від російської агресії. ЄС твердо підтримує Україну й буде продовжувати надавати військову, економічну, соціальну та фінансову підтримку стільки, скільки буде потрібно”, – наголосили у відомстві.
- Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз запускає спеціальну навчальну місію для української армії EUMAM. Це рішення ухвалено країнами-членами ЄС за рекордно короткий час.
- Країни Євросоюзу домовилися про створення військової місії ЄС із підготовки українських армійців (EU Military Assistance Mission (EUMAM).
- Депутати Європарламенту ратифікували угоду про вантажні перевезення автотранспортом між Україною та Європейським Союзом.