Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Зазначається, що загалом Рада ЄС узгодила виділення макрофінансової допомоги для боротьби з наслідками коронавірусу 10 країнам з офіційно визнаною перспективою членства, а також країнам-сусідам.

Крім України, макрофінансову допомогу від ЄС отримають Туніс (600 млн євро), Боснія і Герцеговина (250 млн), Йорданія (200 млн), Албанія (180 млн), Північна Македонія (160 млн), Грузія (150 млн), Молдова ( 100 млн), Косово (100 млн) і Чорногорія (60 млн).

“Разом з підтримкою від Міжнародного валютного фонду, ці кошти допоможуть поліпшити макрофінансову стабільність і дозволять країнам вивільняти ресурси на захист громадян і пом’якшення негативних наслідків пандемії коронавірусу”, – зазначили в ЄС.