Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
Зазначається, що фінансова допомога надаватиметься у вигляді позик на дуже вигідних умовах. Зокрема, її отримають:
• Україна 1200 мільйонів євро
• Албанія: 180 мільйонів євро
• Боснія і Герцеговина: 250 мільйонів євро
• Грузія: 150 мільйонів євро
• Йорданія: 200 мільйонів євро
• Косово: 100 мільйонів євро
• Молдова: 100 мільйонів євро
• Чорногорія: 60 мільйонів євро
• Республіка Північна Македонія: 160 мільйонів євро
• Туніс: 600 мільйонів євро
“Допомога ЄС допоможе цим країнам покрити їхні нагальні потреби у фінансуванні, які збільшилися в результаті спалаху COVID-19. Разом з підтримкою Міжнародного валютного фонду ці кошти допоможуть підвищити макроекономічну стабільність і створять простір для розподілу ресурсів на захист громадян і пом’якшення негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу”, – зазначили в пресслужбі.
Кошти виплачуватимуться двома частинами. Максимальний середній термін погашення кредитів становить 15 років.
Тепер країни повинні укласти з ЄС меморандум про взаєморозуміння. Для того, щоб рішення набрало чинності, його ще мають узгодити в Європейському парламенті та Раді ЄС.
- Раніше повідомлялось, що Організація Об’єднаних Націй запускає план із боротьби з коронавірусом COVID-19 на 2 млрд доларів. Він передбачає виділення $ 33 млн допомоги Україні.