Рада Європейського союзу погодила виділення трьох мільярдів євро макрофінансової допомоги для країн-сусідів на боротьбу з економічною кризою, спричиненою пандемією коронавірусу. Україна має отримати 1,2 мільярда євро.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Зазначається, що фінансова допомога надаватиметься у вигляді позик на дуже вигідних умовах. Зокрема, її отримають:

• Україна 1200 мільйонів євро

• Албанія: 180 мільйонів євро

• Боснія і Герцеговина: 250 мільйонів євро

• Грузія: 150 мільйонів євро

• Йорданія: 200 мільйонів євро

• Косово: 100 мільйонів євро

• Молдова: 100 мільйонів євро

• Чорногорія: 60 мільйонів євро

• Республіка Північна Македонія: 160 мільйонів євро

• Туніс: 600 мільйонів євро

“Допомога ЄС допоможе цим країнам покрити їхні нагальні потреби у фінансуванні, які збільшилися в результаті спалаху COVID-19. Разом з підтримкою Міжнародного валютного фонду ці кошти допоможуть підвищити макроекономічну стабільність і створять простір для розподілу ресурсів на захист громадян і пом’якшення негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу”, – зазначили в пресслужбі.

Кошти виплачуватимуться двома частинами. Максимальний середній термін погашення кредитів становить 15 років.

Тепер країни повинні укласти з ЄС меморандум про взаєморозуміння. Для того, щоб рішення набрало чинності, його ще мають узгодити в Європейському парламенті та Раді ЄС.