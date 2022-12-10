Сьогодні, 10 грудня, Рада Європейського Союзу погодила надання Україні допомоги на суму 18 мільярдів євро у 2023 році.

Про це йдеться на сайті установи.

“Рада досягла угоди щодо пакета законодавчих актів, який дозволить ЄС надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро. Пропозиція була прийнята Радою сьогодні в письмовій формі та буде подана до Європейського парламенту для можливого ухвалення наступного тижня” — зазначили у повідомленні.

Крім того, Збинек Станюра, міністр фінансів Чехії наголосив, що блок продовжить підтримувати Україну: “Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом усього 2023 року”, — наголосив посадовець.

Нагадаємо, що пакет передбачає рішення щодо фінансової підтримки України у 2023 році. Сума кредиту, який надуть Україні 2023 року, становитиме 18 мільярдів євро.

Кредити матимуть 10-річний пільговий період. Водночас держави-члени ЄС покриватимуть основну частину процентних витрат коштом зовнішніх призначених доходів.