Про це йдеться на сайті установи.
“Рада досягла угоди щодо пакета законодавчих актів, який дозволить ЄС надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро. Пропозиція була прийнята Радою сьогодні в письмовій формі та буде подана до Європейського парламенту для можливого ухвалення наступного тижня” — зазначили у повідомленні.
Крім того, Збинек Станюра, міністр фінансів Чехії наголосив, що блок продовжить підтримувати Україну: “Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом усього 2023 року”, — наголосив посадовець.
Нагадаємо, що пакет передбачає рішення щодо фінансової підтримки України у 2023 році. Сума кредиту, який надуть Україні 2023 року, становитиме 18 мільярдів євро.
Кредити матимуть 10-річний пільговий період. Водночас держави-члени ЄС покриватимуть основну частину процентних витрат коштом зовнішніх призначених доходів.
- 6 грудня на засіданні Ради ЄС Угорщина висловилася проти ухвалення рішення щодо виділення Україні 18 млрд євро фінансової допомоги у 2023 році.
- З боку Угорщини “аморально” затримувати угоду з Європейським Союзом щодо фінансування України на 2023 рік, щоб отримати схвалення плану відновлення Будапешта та мільярди з бюджету ЄС, заявила міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте.
- В Європейській комісії запропонували заморозити надання Угорщині 7,5 мільярда євро з фондів ЄС. Пропозиція надійшла через проблеми з верховенством права.