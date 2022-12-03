3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

Це має “обмежити стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, та різко скоротить доходи, отримані Росією від нафти після того, як вона розв’язала незаконну агресивну війну проти України”.

“Це також послужить стабілізації світових цін на енергоносії за одночасного пом’якшення несприятливих наслідків для енергопостачання третіх країн”, — додали в Раді ЄС.

Зазначається, що обмеження цін на російську нафту набуде чинності 5 грудня 2022 року.

Переговори про встановлення ліміту в Брюсселі були суперечливими й тривали понад тиждень. Обмеження призведе до того, що ціни на російську нафту будуть значно нижчими за міжнародний орієнтир Brent.

Росія неодноразово заявляла, що ігноруватиме таку цінову політику та відмовлятиметься продавати нафту за системою обмеження цін, але, згідно з морськими даними та аналізом Інституту міжнародних фінансів, близько 55% танкерів, які транспортують російську нафту з країни, належать Греції, а основні страховики цих вантажів знаходяться в Європейському Союзі та Великій Британії.