Рада ЄС ухвалила постанову, яка дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торгові поступки щодо українських товарів.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

“Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не сплачуватиметься. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України”, – йдеться у заяві Ради ЄС.

Також у повідомленні зазначено, що неспровокована та невиправдана загарбницька війна Росії проти України мала руйнівний вплив на виробничі потужності країни, транспортну інфраструктуру та вихід до Чорного моря, а також на її ширші можливості торгівлі з рештою світу.

Саме тому не варто недооцінювати наслідки як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні з точки зору впливу на продовольчу безпеку.

Це рішення буде діяти протягом одного року та зупинить, зокрема:

Усі ті тарифи згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, яка встановлює глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі, яка ще не була лібералізована. Рішення охоплює промислову продукцію, що підлягає поступовому скасуванню до кінця 2022 року, фрукти та овочі, що підлягають системі вхідних цін. А також сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, що підлягають тарифним квотам;

Стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України;

Застосування загальних правил імпорту щодо імпорту походженням з України.