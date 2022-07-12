Про це йдеться на офіційній сторінці Ради ЄС.
“Продовження матеріальної та фінансової допомоги – це наш обов’язок. Тому я дуже радий, що ми прискорили рішення про надання Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги”, – заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станджура.
Також він додав, що ця допомога надасть Україні необхідні кошти для вирішення нагальних потреб і забезпечення роботи критичної інфраструктури.
Це рішення має на меті задовольнити невідкладні потреби України у фінансуванні та забезпечити, щоб українська держава могла продовжувати виконувати свої найважливіші функції.
Кошти нададуть як довгострокову позику на пільгових умовах. Також допомога матиме період доступності в один рік. Тобто кошти можуть перерахувати одним траншем або декількома.
Виплата коштів та надання допомоги відбудеться після узгодження меморандуму про взаєморозуміння з українською владою, у якому визначать принципи прозорості та звітності про використання коштів.
У повідомленні зазначається, що з огляду на надзвичайно складну ситуацію, з якою стикається Україна, бюджет ЄС у виняткових випадках покриватиме витрати на відсоткові ставки. Таким чином ЄС надасть Україні додаткове фінансове полегшення та сприятиме підвищенню стійкості державного боргу. ЄС організує позику з тривалим терміном погашення, щоб надати Україні якомога довший період для повернення.
Про це рішення також повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс на своїй сторінці у Twitter.
“Євросоюз посилює фінансову підтримку України: міністри щойно схвалили кредит на 1 мільярд євро під час засідання Ради з економічних та фінансових питань”, – повідомив Валдіс Домбровскіс.
Також він зазначив, що українська допомога потребує фінансування. Саме тому ЄС готовий допомогти.
EU is stepping up its financial support to Ukraine: 🇪🇺 ministers just approved €1 billion loan #Ecofin
This is part of new exceptional macro-financial assistance package.
Ukraine is an economy at war.
It badly needs short-term funding.
The EU is there to help #StandWithUkraine https://t.co/G0MgDo3v4R
— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 12, 2022
Нагадаємо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії, Європейський Союз перерахував Україні 2,2 мільярда євро допомоги. Також у Раді ЄС наголошують на тому, що сума допомоги лише зростатиме найближчими місяцями.
- Раніше повідомлялося, що у понеділок, 11 липня, литовський уряд схвалив рішення про надання Україні фінансової допомоги на суму у 10 000 000 євро. Кошти підуть на відновлення України.
- Окрім цього, Україні надійшло 1,7 мільярда доларів грантової допомоги від Цільового фонду донорів Світового банку.
- Уряди Уельсу та Шотландії погодили виділення коштів на військову допомогу для України. Загальна сума допомоги – 100 000 000 фунтів стерлінгів.