Про це йдеться на офіційній сторінці Ради ЄС.

“Продовження матеріальної та фінансової допомоги – це наш обов’язок. Тому я дуже радий, що ми прискорили рішення про надання Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги”, – заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станджура.

Також він додав, що ця допомога надасть Україні необхідні кошти для вирішення нагальних потреб і забезпечення роботи критичної інфраструктури.

Це рішення має на меті задовольнити невідкладні потреби України у фінансуванні та забезпечити, щоб українська держава могла продовжувати виконувати свої найважливіші функції.

Кошти нададуть як довгострокову позику на пільгових умовах. Також допомога матиме період доступності в один рік. Тобто кошти можуть перерахувати одним траншем або декількома.

Виплата коштів та надання допомоги відбудеться після узгодження меморандуму про взаєморозуміння з українською владою, у якому визначать принципи прозорості та звітності про використання коштів.

У повідомленні зазначається, що з огляду на надзвичайно складну ситуацію, з якою стикається Україна, бюджет ЄС у виняткових випадках покриватиме витрати на відсоткові ставки. Таким чином ЄС надасть Україні додаткове фінансове полегшення та сприятиме підвищенню стійкості державного боргу. ЄС організує позику з тривалим терміном погашення, щоб надати Україні якомога довший період для повернення.

Про це рішення також повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс на своїй сторінці у Twitter.

“Євросоюз посилює фінансову підтримку України: міністри щойно схвалили кредит на 1 мільярд євро під час засідання Ради з економічних та фінансових питань”, – повідомив Валдіс Домбровскіс.

Також він зазначив, що українська допомога потребує фінансування. Саме тому ЄС готовий допомогти.

Нагадаємо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії, Європейський Союз перерахував Україні 2,2 мільярда євро допомоги. Також у Раді ЄС наголошують на тому, що сума допомоги лише зростатиме найближчими місяцями.