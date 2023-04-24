Про це повідомила пресслужба Ради Європейського союзу.

За словами міністра юстиції Швеції Гуннара Стрьоммера, це рішення зміцнить зв’язки між ЄС та Україною.

“Сьогодні Рада ЄС погодилася встановити договірні відносини з Україною в рамках Гаазької конвенції про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах”, – написала пресслужба.

У 2022 році Україна ратифікувала Конвенцію, яка передбачала договірні відносини між Україною та ЄС. Вони будуть встановлені з 1 вересня 2023 року, якщо жодна зі сторін не заперечуватиме проти них.

Країни-члени ЄС вважають, що немає фундаментальних перешкод, які могли б завадити ЄС вступити в договірні відносини з Україною.

“У такий спосіб сьогоднішнє рішення відкриває шлях до встановлення договірних відносин ЄС з Україною відповідно до Конвенції про виконання судових рішень. Це сприятиме визнанню та виконанню судових рішень ЄС та України у цивільних та комерційних справах, що зробить Конвенцію важливим інструментом для сприяння міжнародній торгівлі”, – наголосили у пресслужбі.