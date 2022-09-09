Сьогодні, 9 вересня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про повне зупинення дії угоди щодо спрощення візового режиму між ЄС і Росією, відтепер для громадян Росії будуть діяти загальні правила візового кодексу.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради Європейського Союзу.

Припинення цієї угоди призведе до підвищення збору за оформлення візи з 35 євро до 80 євро, необхідності надавати додаткові документальні підтвердження, збільшення термінів оформлення віз та більших обмежень для видачі багаторазових віз.

“Угода про спрощення візового режиму надає привілейований доступ до ЄС громадянам надійних партнерів, з якими ми поділяємо спільні цінності. Своєю неспровокованою та невиправданою повномасштабною війною проти України, зокрема невибірковими нападами на цивільне населення, Росія зламала цю довіру та знищила фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти”, – заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Крім того, він додав, що сьогоднішнє рішення є прямим наслідком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну та ще одним доказом непохитної відданості ЄС Україні та її народу.

У заяві також зазначається, що рішення буде опубліковано в офіційному журналі 9 вересня 2022 року. Воно набуде чинності з дня ухвалення та застосовуватиметься з 12 вересня 2022 року.

Нагадаємо, що угода про спрощення візового режиму між ЄС і Росією набула чинності 1 червня 2007 року. Її метою було полегшити видачу короткострокових віз на основі взаємності.

24 лютого 2022 року Рада ЄС найрішучішим чином засудила повномасштабну війну Росії проти України та висловила повну солідарність з Україною та її народом. 25 лютого ЄС прийняв додаткові обмежувальні заходи проти Росії, а також часткове призупинення дії угоди про спрощення візового режиму для дипломатів, інших російських чиновників і бізнесменів.

Відтоді ЄС ухвалив додаткові заходи у відповідь на дії Росії та для підтримки України й українського народу. На своїй неформальній зустрічі 31 серпня міністри закордонних справ досягли політичної домовленості щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму.