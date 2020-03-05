Сьогодні, 5 березня, рада Європейського Союзу зняла санкції з двох топ-чиновників часів біглого президента Віктора Януковича, а також продовжила обмеження проти десяти.

Про це повідомила пресслужба ЄС.

“Сьогодні Рада прийняла рішення про продовження ще на один рік до 6 березня 2021 року існуючих заморожувань активів, спрямованих проти 10 осіб, які були визнані відповідальними за незаконне привласнення українських державних коштів або за зловживання службовим становищем, яке призвело до втрати українських державних коштів. Обмежувальні заходи щодо двох осіб не були продовжені”, – йдеться в повідомленні.

При цьому, в Раді не повідомили, з кого конкретно були зняті санкції.

Водночас, за інформацією журналіста “Радіо Свобода” Рікарда Джозвяка, мова йде про експрем’єра України Миколу Азарова і колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Рішення Ради вступить в силу завтра, 6 березня, після опублікування в Офіційному журналі ЄС.