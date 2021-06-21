Європейський Союз затвердив рішення продовжити ще на рік санкції проти Російської Федерації за незаконну окупацію українського Криму.

Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

Термін дій обмежень повинен був закінчитися 23 червня. Рішення було прийнято в понеділок, 21 червня, у Брюсселі в рамках засідання Ради ЄС з питань закордонних справ без обговорення. За підсумками обговорень санкції продовжили ще на один рік.

Обмеження, зокрема, містять:

заборону на імпорт товарів з Криму або Севастополя в Євросоюз;

інфраструктурні або фінансові інвестиції;

туристичні послуги в Криму або Севастополі;

експорт певних товарів і технологій кримським компаніям, для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки, розвідки й видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів.

Також зазначається, що ЄС не визнає анексію Криму і Севастополя Росією та продовжує засуджувати це порушення міжнародного законодавства, відповідно до декларації Високого представника ЄС з міжнародних справ та політики безпеки від імені ЄС від 16 березня 2020 року.