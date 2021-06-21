Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.
Термін дій обмежень повинен був закінчитися 23 червня. Рішення було прийнято в понеділок, 21 червня, у Брюсселі в рамках засідання Ради ЄС з питань закордонних справ без обговорення. За підсумками обговорень санкції продовжили ще на один рік.
Обмеження, зокрема, містять:
- заборону на імпорт товарів з Криму або Севастополя в Євросоюз;
- інфраструктурні або фінансові інвестиції;
- туристичні послуги в Криму або Севастополі;
- експорт певних товарів і технологій кримським компаніям, для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки, розвідки й видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів.
Також зазначається, що ЄС не визнає анексію Криму і Севастополя Росією та продовжує засуджувати це порушення міжнародного законодавства, відповідно до декларації Високого представника ЄС з міжнародних справ та політики безпеки від імені ЄС від 16 березня 2020 року.
- Раніше Рада Європи представила стратегію відносин Євросоюзу з Росією, що базуватиметься на трьох принципах: відштовхування, стримуванні і взаємодії.