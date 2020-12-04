Комітет міністрів Ради Європи висловив стурбованість через те, що за 20 років після вбивства журналіста Георгія Гонгадзе розслідування справи ще не було завершено.

Рішення КМРЄ опубліковано на сайті Ради.

У четвер, 3 грудня, комітет розглянув імплементацію українською владою рішення Європейського суду з прав людини у справі “Гонгадзе проти України”.

У рішення комітету зазначено, що депутати стурбовані тим, що розслідування справи все ще не завершено.

“Депутати з глибоким занепокоєнням зазначили, що за 20 років після викрадення та вбивства пана Гонгадзе провадження ще не закінчилось, і не було досягнуто відчутного прогресу ні в завершенні касаційного провадження, пов’язаного з паном Пукачем, одним із винуватців вбивства, ні в кримінальному розслідування за фактом підбурювання та організації вбивства”, — йдеться в рішенні.

Депутати закликали українську владу відзвітувати про результати касаційного провадження щодо вироку, винесеного пану Пукачу, висловивши надію, що це буде зроблено швидко, оскільки справа знаходиться у Верховному суді вже три роки.

КМРЄ звертає увагу на те, що ефективність розслідування злочинів проти журналістів не зростає. Комітет також закликає владу належним чином реєструвати та вивчати справи, що можуть бути пов’язані з журналістською діяльністю постраждалих.

Про зусилля, спрямовані на ефективний захист безпеки журналістів, КМРЄ просить владу і надалі звітувати. План заходів пропонується подати до 1 липня 2021 року.

Вбивство Гонгадзе

Георгій Гонгадзе (1969-2000) був українським журналістом, засновником і першим головним редактором інтернет-видання “Українська правда”. Він народився у Тбілісі у родині грузинського архітектора. Спершу він працював у львівській організації Народного руху, а після розвалу СРСР співпрацював з низкою українських ЗМІ.

Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений з відтятою головою труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, який, за заявою Генпрокуратури, належав Гонгадзе.

Мати журналіста Леся Гонгадзе відмовлялася визнавати, що знайдені останки належать її синові, і не дозволяла їх поховати. Вона померла 30 листопада 2013 року на 69-му році життя. Тіло Гонгадзе поховали в Києві 22 березня 2016 року.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив ексголову департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Гонгадзе.

Сам Пукач стверджує, що вбивство журналіста Георгія Гонгадзе в 2000 не було навмисним і має розглядатися як вбивство з необережності. У 2016 році Апеляційний суд залишив вирок Пукачу без змін.