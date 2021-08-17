Повідомлення про напад на фотокореспондента видання #Букви Олександра Кужельного зареєстровано на сайті Ради Європи.

Про це повідомляють #Букви.

17 серпня на сторінці Платформи захисту журналістики і безпеки журналістів на сайті Ради Європи з’явилося повідомлення про напад в категорії “Напади на фізичну безпеку і недоторканність журналістів”.

“14 серпня 2021 року в Києві група розлючених людей напала на Олександра Кужельного, журналіста інтернет-видання “Букви”, після ультраправої політичної акції протесту біля Офісу президента України. Нападники вимагали від журналіста видалити фотографії, зроблені під час акції. Після погроз його почали бити. Коли журналіст впав на землю, його продовжували бити ногами. Нападники знали, що Кужельний — журналіст, тому що він неодноразово повідомляв про це і показував прескарту. Поліція виявила двох нападників. Роль інших учасників правопорушення продовжує з’ясовуватися”, — йдеться в повідомленні.

Радою Європи наводяться повідомлення поліції, реакція ОБСЄ та Нацспілки журналістів України. Зазначено, що реакції держави на напад не було.

Довідково. Платформа захисту журналістики і безпеки журналістів є публічним простором для полегшення збору, обробки і поширення інформації про серйозні побоювання з приводу свободи ЗМІ та безпеки журналістів в державах-членах Ради Європи, як це гарантується ст. 10 Європейської конвенції про права людини. Її робота спрямована на поліпшення захисту журналістів, ефективнішу протидію загрозам і насильству щодо професіоналів ЗМІ, а також розвиток механізмів попередження та реагування в Раді Європи.

Раніше Європейська регіональна організація Міжнародної федерації журналістів відреагувала на напад на фотокореспондента видання #Букви та інших працівників медіа в Україні, які зазнали насильства 14 серпня.

Що сталося з Олександром Кужельним?

Після акції “Зупинимо капітуляцію”, яка відбулася під Офісом президента 14 серпня, на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного було скоєно напад. Нападники фільмували все, що відбувається, і згодом опублікували відеозапис нападу.

Олександра Кужельного наздогнала група осіб, які в агресивній формі вимагали видалення фотографій, які було зроблено кореспондентом під час заходу, та застосували проти нього силу.

Олександр Кужельний зазначив, що один з нападників перед тим, як застосувати проти нього силу, згадував про напад, який стався 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько “Ганс”.

Дізнавшись про інцидент, #Букви зателефонували лідеру “Нацкорпусу” Андрію Білецькому з вимогою розібратися в ситуації. Політик прибув на місце інциденту, допоміг зі швидкою та поліціянтами, а також запевнив, що нападники не є членами його організації та пообіцяв, що винних знайдуть і покарають.

Зазначимо, що нападників розшукали представники “Нацкорпусу”. Хлопці прямували у потягу з Києва.

Пізніше нападники під пильним наглядом Білецького перепросили у Олександра. Хлопці заявили, що побили фотокора, тому що “отримали неправдиву інформацію”.

Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину.

#Буквам вдалося ідентифікувати особу, яка була ініціатором нападу на фотокореспондента видання Олександра Кужельного.