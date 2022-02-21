Про це повідомила пресслужба Ради Європи.
Країна отримає кошти двома траншами. Перший із них передбачає виділення 600 мільйонів євро, які надішлють після погодження з Європейським Союзом (ЄС) Меморандуму про взаєморозуміння. Отримання другого траншу передбачає визначення структурних реформ, після першої частини допомоги.
У реформах визначать, які необхідно провести заходи для отримання решти. Йдеться не тільки про умови Меморандуму, а й також узгодження з Міжнародним валютним фондом (МВФ) структурних маяків. В ЄС зазначили, що торік у листопаді переглядали МВФ програми stand-by. Тоді констатували обмеження доступу до фінансових ринків.
У цьому році потребу України у фінансуванні не збільшать через дефіцит платіжного балансу на щонайменше 2,5 млрд доларів. Нові транші заплановані для зменшення навантаження на фінансування. Зокрема повідомлення про російську агресію, накопичення військ та можливе вторгнення призводить до відпливу капіталу, ослаблення гривні та спустошення міжнародних резервів.
Тому Єврокомісія здійснить випуск бондів з терміном погашення до 15 років. Крім вищезазначеної суми допомоги ЄС планує виділити ще 120 мільйонів євро грантових коштів на проєкти. Їх спрямують на підтримку стійкості України.
Зазначимо, що транш є шостою програмою співпраці нашої країни із Європейським Союзом. У цих рамках наша держава вже отримала 5,6 мільярда євро. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що ЄС готують нову програму допомоги Україні із збільшенням фінансування. Планується, що виділені кошти спрямують на процес модернізації в Україні.
- Нагадаємо, очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що санкції Євросоюзу та США проти Росії покликані відрізати РФ від світових фінансових ринків та високотехнологічних товарів.
- Також в Європейському Союзі готові до будь-якого можливого розвитку подій на тлі загроз з боку Російської Федерації, водночас продовжують сподіватись на дипломатичний шлях розв’язання питання.
- В ЄС готові до будь-якого можливого розвитку подій на тлі загроз з боку Російської Федерації, водночас продовжують сподіватись на дипломатичний шлях розв’язання питання.
- Політичний експерт Євген Магда вважає, що агресивні дії Росії щодо України, її вимоги “гарантій безпеки” поставили перед США та їх союзниками питання про ефективні санкції проти Кремля. Санкції – один з елементів міжнародної політики, який дозволяє продемонструвати позицію, але не оголошувати війну. І в цьому – у наявності позиції – їхня особливість.