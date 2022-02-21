Рада Європи погодила виділення України макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро. Підтримку ініціювали через постійні загрози безпеці, які викликають значний відтік капіталу, зокрема через російську агресію.

Про це повідомила пресслужба Ради Європи.

Країна отримає кошти двома траншами. Перший із них передбачає виділення 600 мільйонів євро, які надішлють після погодження з Європейським Союзом (ЄС) Меморандуму про взаєморозуміння. Отримання другого траншу передбачає визначення структурних реформ, після першої частини допомоги.

У реформах визначать, які необхідно провести заходи для отримання решти. Йдеться не тільки про умови Меморандуму, а й також узгодження з Міжнародним валютним фондом (МВФ) структурних маяків. В ЄС зазначили, що торік у листопаді переглядали МВФ програми stand-by. Тоді констатували обмеження доступу до фінансових ринків.

У цьому році потребу України у фінансуванні не збільшать через дефіцит платіжного балансу на щонайменше 2,5 млрд доларів. Нові транші заплановані для зменшення навантаження на фінансування. Зокрема повідомлення про російську агресію, накопичення військ та можливе вторгнення призводить до відпливу капіталу, ослаблення гривні та спустошення міжнародних резервів.

Тому Єврокомісія здійснить випуск бондів з терміном погашення до 15 років. Крім вищезазначеної суми допомоги ЄС планує виділити ще 120 мільйонів євро грантових коштів на проєкти. Їх спрямують на підтримку стійкості України.

Зазначимо, що транш є шостою програмою співпраці нашої країни із Європейським Союзом. У цих рамках наша держава вже отримала 5,6 мільярда євро. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що ЄС готують нову програму допомоги Україні із збільшенням фінансування. Планується, що виділені кошти спрямують на процес модернізації в Україні.