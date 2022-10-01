Текст документа розміщений на сайті Ради Європи.

Зазначається, що в Декларації описано заходи щодо сприяння гендерній рівності з метою запобігання домашньому, сексуальному, гендерному та мотивованому насильству. Документ спирається на Стамбульську конвенцію Ради Європи про насильство щодо жінок і висновки експертів про те, як країни досі виконували цю конвенцію.

Згідно з декларацією держави-підписанти Декларації зобов’язались:

Активно просувати інституційну та політичну культуру, яка відкидає гендерну дискримінацію та насильство, сексизм, гендерні стереотипи та гендерні відносини влади в державній і приватній сферах;

Забезпечити, щоб стратегії, спрямовані на запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок, також враховували особливу роль чоловіків і хлопчиків у запобіганні насильству щодо жінок;

Систематично інтегрувати та повністю фінансувати просвітницькі кампанії в довгострокові плани боротьби з насильством щодо жінок;

Вживати заходів для включення в офіційні навчальні програми на всіх рівнях освіти навчального матеріалу з принципу рівності між жінками та чоловіками, питання нестереотипних ролей, взаємної поваги, ненасильницького вирішення конфліктів у взаємостосунках, гендерного насильства щодо жінок і права на особисту недоторканість;

Надавати рекомендації щодо навчальних матеріалів у цій сфері, забезпечити тренінги для освітян і створити платформи для обміну знаннями та передовим досвідом;

Заохочувати початкову та безперервну підготовку всіх відповідних спеціалістів, у тому числі в рамках системи кримінального правосуддя;

Вживати всі можливі заходи для того, щоб епізоди насильства враховувалися судами при винесенні рішень про право на опіку та побачення;

Розширити надання програм для винних у насильстві в сім’ї та сексуальному насильстві на основі стандартів і принципів, викладених у Стамбульській конвенції;

Попросити Раду Європи провести дослідження для порівняння наявних моделей і підходів, прийнятих у її державах-членах щодо програм для авторів та їх результатів;