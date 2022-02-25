Сьогодні, 25 лютого, Комітет міністрів Ради Європи призупинив право Росії бути представленою у самому Комітеті міністрів та у Парламентській асамблеї РЄ (ПАРЄ). Рішення ухвалили через агресію Росії проти України.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу Ради Європи.

Відповідно до статуту Ради Європи, Комітет міністрів припинив право РФ на представництво в Комітеті міністрів і в Парламентській асамблеї, з негайним набуттям чинності цим рішенням, внаслідок збройного нападу Російської Федерації на Україну”, – наголошується у повідомленні.

У Комітеті міністрів зауважили, що це рішення не означає остаточне виключення Російської Федерації. Юридично Росія залишається членом РЄ, а також учасницею відповідних конвенцій, що зберігає зобов’язання держави, згідно з Європейською конвенцією з прав людини. Водночас це означає, що РФ зобов’язана виконувати рішення Європейського суду з прав людини від України (ЄСПЛ).

Зокрема суддя, якого обрали до Європейського суду з прав людини щодо Російської Федерації, також залишається членом Суду, а заяви, подані проти Російської Федерації, продовжуватимуть розглядатися та вирішуватись Судом.

У РЄ додають, що канали комунікації з РФ залишаються відкритими.

Я давно в ПАРЄ, і вперше бачу таку єдність на всіх рівнях. Рішення за Комітетом міністрів, але в розумінні, що (очікуване рішення) це стаття 8 – призупинення участі РФ у всіх органах Ради Європи”, – пояснив Тіні Кокс, якого вважають одним з найбільш проросійських членів ПАРЄ, досі він неодноразово захищав інтереси РФ

Нагадаємо, що Рада Європи – це організація, яка спрямовує свою міжнародну діяльність на впровадження єдиних ідеалів та принципів серед європейських країн.