Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу Ради Європи.
Відповідно до статуту Ради Європи, Комітет міністрів припинив право РФ на представництво в Комітеті міністрів і в Парламентській асамблеї, з негайним набуттям чинності цим рішенням, внаслідок збройного нападу Російської Федерації на Україну”, – наголошується у повідомленні.
У Комітеті міністрів зауважили, що це рішення не означає остаточне виключення Російської Федерації. Юридично Росія залишається членом РЄ, а також учасницею відповідних конвенцій, що зберігає зобов’язання держави, згідно з Європейською конвенцією з прав людини. Водночас це означає, що РФ зобов’язана виконувати рішення Європейського суду з прав людини від України (ЄСПЛ).
Зокрема суддя, якого обрали до Європейського суду з прав людини щодо Російської Федерації, також залишається членом Суду, а заяви, подані проти Російської Федерації, продовжуватимуть розглядатися та вирішуватись Судом.
У РЄ додають, що канали комунікації з РФ залишаються відкритими.
Я давно в ПАРЄ, і вперше бачу таку єдність на всіх рівнях. Рішення за Комітетом міністрів, але в розумінні, що (очікуване рішення) це стаття 8 – призупинення участі РФ у всіх органах Ради Європи”, – пояснив Тіні Кокс, якого вважають одним з найбільш проросійських членів ПАРЄ, досі він неодноразово захищав інтереси РФ
Нагадаємо, що Рада Європи – це організація, яка спрямовує свою міжнародну діяльність на впровадження єдиних ідеалів та принципів серед європейських країн.
- Нагадаємо, що Європейський Союз запровадить санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
- Разом з цим, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 24 лютого оприлюднив нові жорсткі санкції проти Росії, спрямовані на покарання країни за її повномасштабне вторгнення в Україну.
- Водночас на тлі санкцій, застосованих щодо Росії після оголошення нею війни в Україні, громадяни РФ не зможуть розраховуватися картками банків, що потрапили під санкції у країнах-союзницях України.
- Нещодавно Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС відключити Росію від системи банківських переказів SWIFT як покарання за широкомасштабне вторгнення на територію України.
- Також Велика Британія наразі заморожує активи російського банку “ВТБ”, а також запроваджує санкції проти авіаперевізника “Аерофлот” та забороняє експорт високотехнологічної продукції до Росії.