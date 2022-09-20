Про це йдеться у повідомлені пресслужби Ради ЄС.

Зазначається, шо 9 вересня міністри фінансів країн-членів ЄС узгодили заяву на підтримку цих додаткових 5 мільярдів євро для України на неформальному засіданні ради Ecofin у Празі.

Сьогодні ж ця додаткова допомога була офіційно прийнята після виконання необхідних формальних кроків. У Раді ЄС наголосили, що від узгодження до остаточного ухвалення рішення пройшло лише 11 днів.

“Ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС Україні в гуманітарній сфері, розвитку, митній справі та обороні”, – мовиться у заяві.

“Європейський Союз підтримує Україну. Ми виконуємо свої обіцянки та допомагаємо гарантувати, що українська держава та її ключова інфраструктура можуть продовжувати функціонувати попри агресивну війну Росії. На наступних засіданнях Ecofin я буду наполягати на швидкій угоді про надання решти 3 мільярдів євро, для яких ми також повинні домовитися про розподіл цієї суми на позики та гранти”, – сказав міністр фінансів Чехії Збинек Станджура.

Цю макрофінансову допомогу у розмірі 5 мільярдів євро буде надано Україні у формі довгострокових позик на пільгових умовах. Це – другий етап реалізації запланованої повної виняткової макрофінансової допомоги Євросоюзу Україні на суму до 9 мільярдів євро, про яку було оголошено Єврокомісією 18 травня 2022 року та схвалено Європейською Радою 23-24 червня 2022 року.

За цим рішенням має негайно послідувати ухвалення наступного рішення щодо реалізації третього етапу запланованої повної виняткової макрофінансової допомоги Союзу на додаткову суму до 3 мільярдів євро, щойно буде визначено структуру цієї допомоги.