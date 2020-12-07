Рада Європейського союзу ухвалила рішення і регламент початку глобального режиму санкцій за порушення прав людини.

Про це йдеться в офіційній заяві.

Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення і регламент початку глобального режиму санкцій за порушення прав людини.

“Вперше ЄС озброює себе рамковим механізмом, який дозволить переслідувати осіб, компанії та органи влади, в тому числі державних і недержавних суб’єктів, відповідальних, причетних або пов’язаних з серйозними порушеннями і зловживаннями правами людини в усьому світі, незалежно від того, де вони відбулися” , – йдеться у повідомленні.

Санкції передбачатимуть заборону на в’їзд і заморожування активів. Також в ЄС заборонять надавати фінансові послуги тим, хто потрапив під санкції.

Обмеження будуть застосовувати за такі правопорушення:

геноцид;

злочини проти людства та інші серйозні порушення;

утиск прав людини (тортури, рабство, позасудові вбивства, свавільні арешти або позбавлення волі).

Списки санкцій оновлюватимуться на основі пропозицій країн-членів ЄС або високого представника Євросоюзу.