Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, яким суттєво підвищуються штрафи за порушення правил пожежної безпеки.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3755 проголосували 315 народних депутатів.

Метою законопроєкту є “посилення захисту довкілля, запобігання пожежам у природних екосистемах, підвищення ефективності управління та контролю у цій сфері, посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки”.

Законопроєктом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення:

1. За порушення встановлених на залізничному, морському і річковому транспорті правил пожежної безпеки передбачений штраф:

• для громадян у розмірі від 1700 до 3400 грн (зараз розмір штрафу становить 51 – 119 грн);

• від 3400 до 5100 грн для посадових осіб (зараз 85 – 170 грн).

2. За порушення встановлених на повітряному транспорті правил пожежної безпеки передбачені штрафи:

• в розмірі 2250 – 4250 грн для громадян (зараз 51 – 119 грн);

• в розмірі 4250 – 5950 грн для посадових осіб (зараз 85 – 170 грн).

3. За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням передбачені штрафи:

• в розмірі 1700 – 3400 грн для громадян (зараз 8,5 – 119 грн);

• 3400 – 5100 грн для посадових осіб і фізосіб-підприємців (зараз 34 – 170 грн).

4. За початок роботи новостворених підприємств або початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки вводиться штраф у розмірі 2550 – 3400 грн (зараз розмір штрафів становить 680 – 1700 грн).

5. За невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади щодо розробки та реалізації заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру передбачені штрафи для посадових осіб в розмірі 1700 – 3400 грн (зараз 170 – 340 грн). Ті самі дії, вчинені повторно протягом року, спричинять накладення штрафу в 3400 – 5100 грн.