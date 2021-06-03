Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про визначення Державного космічного агентства центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 5017 проголосували 260 народних обранців.

Згідно з пояснювальною запискою, вказаний документ повинен “привести закон України “Про космічну діяльність” у відповідність до вимог національного та міжнародного законодавства у сфері космічної діяльності”.

“Підвищення ролі Державного космічного агентства України та розширення повноважень надасть можливість оперативно реагувати на виклики, які постануть перед космічною галуззю, позитивно вплинуть на налагодження контактів та забезпечення участі українських гравців космічної галузі в міжнародних програмах та проєктах, розвиток міжнародної науково-технічної та виробничої кооперації”, – зазначається в записці.

Законопроєкт, зокрема:

• розмежовує повноваження між органами державної влади у сфері космічної діяльності, а саме – Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерством оборони, Державним космічним агентством;

• визначає статус Державного космічного агентства України як “центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом”, який реалізує державну політику у сфері космічної діяльності.

Так, повноваження Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України полягатимуть у здійсненні нагляду за:

• космічною діяльністю в Україні та під юрисдикцією України поза її межами;

• виконанням суб’єктами заходів Загальнодержавної цільової, науково-технічної, космічної програми;

• підготовкою та реалізацією міжнародних проєктів у сфері дослідження та використання космічного простору;

• за станом зовнішньоекономічних відносин України з іншими державами в галузі космічної діяльності;

• підготовкою міжнародних договорів України тощо.

Водночас за Державним космічним агентством закріплено повноваження:

• державного нагляду за дотриманням суб’єктами приватної форми власності законодавства про космічну діяльність в Україні;

• створення та експлуатації наземного і космічного сегментів супутникових систем зв’язку, мовлення та дистанційного зондування Землі;

• забезпечення експлуатації, підтримки та вдосконалення об’єктів космічної діяльності;

• здійснення обліку декларацій про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності;

• організації розроблення та функціонування Системи сертифікації космічної техніки України;

• здійснення реєстрації космічної техніки.

Діяльність Держкосмосу координуватиме Кабінет Міністрів.