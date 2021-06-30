Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, яким пропонується заборонити АРМА (Агентству з розшуку та управління активами) продавати арештоване майно до вироку суду.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 5141 проголосували 314 народних обранців.

Як відомо, АРМА – це Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Як зазначається в пояснювальній записці, недосконалість законодавства, що регулює діяльність АРМА, “в окремих випадках стала причиною порушення прав громадян та представників бізнесу, зокрема іноземних інвесторів”.

За словами ініціаторки законопроєкту, заступниці голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Галини Янченко (“Слуга народу”), нині АРМА перетворилася “на інструмент рейдерства”, оскільки може продати чуже майно без рішення суду (інколи – до завершення слідства).

Ключові норми законопроєкту наступні:

• заборона продажу активів Агентством до вироку суду;

• уточнення процедури зберігання та управління майном, яку “на сьогодні АРМА трактує на власний розсуд”;

• можливість власникам активів самостійно подати належно завірене рішення суду щодо скасування арешту для повернення майна законним власникам.