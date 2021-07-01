Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 5305 проголосувала мінімально необхідна кількість нардепів – 226.

Законопроєктом пропонується удосконалити правові засади діяльності ДБР, а також “створити умови для ефективного здійснення оперативно-розшукової діяльності та організації досудового розслідування в Державному бюро розслідувань”.

Серед ключових положень документа можна виділити наступні:

1. Унормовується доступ службових осіб ДБР до інформаційних систем органів державної влади.

У законопроєкті прописано, що Бюро матиме “безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування”. Крім того, ДБР користуватиметься державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами”.

2. Збільшується гранична штатна чисельність співробітників ДБР із 1600 до 2000 осіб “у зв’язку із навантаженням і складністю досудового розслідування”.

Це пояснюють “потребою у формуванні повноцінних оперативних підрозділів в кожному територіальному управлінні ДБР, оскільки наразі для належного оперативного супроводу в окремих кримінальних провадженнях слідчі ДБР вимушені звертатися з дорученнями до оперативних підрозділів СБУ та Національної поліції України”.

3. Пропонується надати дозвіл на носіння вогнепальної зброї особам начальницького та рядового складу ДБР.

На сьогодні у ДБР зберігати, носити та використовувати вогнепальну зброю уповноважені лише працівники спеціального підрозділу фізичного захисту. Як вказано в пояснювальній записці, цей підрозділ “у зв’язку з обмеженою чисельністю його працівників не в змозі під час проведення всіх слідчих дій та оперативно-розшукових заходів забезпечити безпеку працівників ДБР, їх захист від протиправних посягань”.

4. Передбачено, що Держбюро розслідувань зможе зберігати вилучені наркотики.

У пояснювальній записці вказано, що “трапляються непоодинокі випадки” відмови уповноважених на зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів органів, а саме СБУ, Нацполіції, Державної митної служби, у прийнятті на зберігання вказаних речовин (ці органи посилаються на те, що законодавством не встановлений порядок зберігання наркотиків у разі вилучення ДБР). Тому пропонується дозволити ДБР зберігати такі речовини.

5. Передбачено повну перевірку декларацій директора ДБР та його заступників.

6. Прописано, що директор ДБР повинен володіти та використовувати в діяльності державну мову.

7. Встановлюється, що ДБР входить у систему органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю.

8. ДБР надається право укладати міжнародні договори.

9. Відмова працівника ДБР від проходження психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа буде підставою для проведення стосовно нього перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя.

10. Стаж служби в ДБР для осіб рядового і начальницького складу даватиме право на встановлення доплати за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.

11. Реформується розташування територіальних підрозділів ДБР. Зокрема, передбачено функціонування відокремлених підрозділів в Ужгороді, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Житомирі, Рівному, Чернівцях, Кропивницькому, Одесі, Мелітополі, Херсоні, Маріуполі, Сєвєродонецьку, Дніпрі, Сумах, Харкові, Черкасах, Чернігові.

12. Пропонується надати повноваження дисциплінарній комісії розглядати дисциплінарні справи щодо керівників територіальних управлінь.

“Є певні застереження, які стосуються доступу до банківської таємниці та створення експертних установ. На комітеті ми ці застереження обговорили і прийняли рішення усунути та виключити ці норми із законопроєкту до другого читання”, – уточнила під час представлення законопроєкту його авторка Юлія Яцик (“Слуга народ”).