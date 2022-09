Про це інформує CNN.

Делегація зазначила, що “польсько-канадська резолюція МАГАТЕ з вимогою вивести російські збройні сили з української Запорізької АЕС була прийнята переважною більшістю голосів членів Ради керуючих”.

Раніше в делегації повідомили, що Польща внесла резолюцію про ядерну безпеку і захист в Україні “внаслідок агресії РФ. Присутність російських солдатів і російської військової техніки створює великий ризик для Запорізької АЕС і може призвести до ядерної аварії”.

Polish- Canadian IAEA resolution requesting withdrawal of Russian Armed Forces from Ukrainian Zaporozhyie Nuclear Power Plant was adopted by great majority of Board of Governors’ members pic.twitter.com/XmsEWrJyoL

