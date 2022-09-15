Польська делегація в Міжнародному агентстві з атомної енергії у Відні повідомила, що керівна Рада агентства прийняла резолюцію з вимогою вивести російські війська з району Запорізької АЕС.

Про це інформує CNN.

Делегація зазначила, що “польсько-канадська резолюція МАГАТЕ з вимогою вивести російські збройні сили з української Запорізької АЕС була прийнята переважною більшістю голосів членів Ради керуючих”.

Раніше в делегації повідомили, що Польща внесла резолюцію про ядерну безпеку і захист в Україні “внаслідок агресії РФ. Присутність російських солдатів і російської військової техніки створює великий ризик для Запорізької АЕС і може призвести до ядерної аварії”.

Polish- Canadian IAEA resolution requesting withdrawal of Russian Armed Forces from Ukrainian Zaporozhyie Nuclear Power Plant was adopted by great majority of Board of Governors’ members pic.twitter.com/XmsEWrJyoL — PL in UN Vienna (@PLinUN_Vienna) September 15, 2022

Саме МАГАТЕ не оприлюднило ні результатів голосування, ні тексту резолюції.

Своєю чергою, міністр енергетики України Герман Галущенко привітав голосування.

“Резолюція Ради керуючих МАГАТЕ з вимогою до РФ деокупувати ЗАЕС є показовим прикладом адекватної відповіді міжнародної інституції на дії країни-терориста”, – зазначив Галущенко у Facebook.

Він привітав рішення Ради керуючих МАГАТЕ, подякував представникам всіх 26 країн, які проголосували “за”, натомість закликав країни, які утримались від голосування, зважити на важливість запобігти поширенню “вірусу ядерного тероризму”.

CNN вимагає відповіді та коментарів від російського уряду.