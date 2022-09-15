Про це інформує CNN.

Делегація зазначила, що “польсько-канадська резолюція МАГАТЕ з вимогою вивести російські збройні сили з української Запорізької АЕС була прийнята переважною більшістю голосів членів Ради керуючих”.

Раніше в делегації повідомили, що Польща внесла резолюцію про ядерну безпеку і захист в Україні “внаслідок агресії РФ. Присутність російських солдатів і російської військової техніки створює великий ризик для Запорізької АЕС і може призвести до ядерної аварії”.

Саме МАГАТЕ не оприлюднило ні результатів голосування, ні тексту резолюції.

Своєю чергою, міністр енергетики України Герман Галущенко привітав голосування.

“Резолюція Ради керуючих МАГАТЕ з вимогою до РФ деокупувати ЗАЕС є показовим прикладом адекватної відповіді міжнародної інституції на дії країни-терориста”, – зазначив Галущенко у Facebook.

Він привітав рішення Ради керуючих МАГАТЕ, подякував представникам всіх 26 країн, які проголосували “за”, натомість закликав країни, які утримались від голосування, зважити на важливість запобігти поширенню “вірусу ядерного тероризму”.

CNN вимагає відповіді та коментарів від російського уряду.