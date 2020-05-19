Парламент сьогодні на засіданні схвалив за основу законопроєкт про продовження повноважень служб по здійсненню державного ветеринарно-санітарного контролю.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За законопроєкт № 3398 проголосували 303 народні депутати.

Документом, як зазначається, передбачається продовжити на один рік повноваження регіональних служб щодо здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на кордоні, і тим самим уникнути зупинення здійснення зазначеного контролю і нагляду при здійснені експортно-імпортних операцій, яке може мати місце внаслідок накладених в умовах карантину обмежень на проведення конкурсів на призначення державних службовців.

Для цього проєктом закону пропонується в абзаці першому пункту 2 Розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин” слово “трьох” замінити словом “чотирьох”.