Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає розкриття інформації про розмір заробітних плат у державних компаніях.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 3952 проголосували 282 нардепи.

Метою законопроєкту є: підвищення прозорості діяльності органів управління; державних підприємств; державних організацій, що мають на меті отримання прибутку; господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі і/або територіальній громаді.

Як зазначив, виступаючи з парламентської трибуни, автор законопроєкту, перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук, “це вже друга спроба домогтися в залі Парламенту відкритості інформації про заробітні плати окремих керівників і членів наглядових рад державних акціонерних товариств”.

Сьогодні ця інформація є закритою.

Законопроєкт зобов’язує держпідприємства, держкомпанії, господарські товариства, 50% статутного капіталу яких належить державі або територіальній громаді, та юридичних осіб публічного права публікувати інформацію:

• про зарплату, винагороду керівника (заступника), членів наглядових рад та виконавчого органу;

• про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання).

Стефанчук уточнив, що надалі має намір ініціювати ще один законопроєкт “про декларування цих керівників” (тобто про подачу ними декларацій).