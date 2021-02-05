Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про розширення кола осіб, які можуть претендувати на посади в державній службі.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 4361 проголосували 268 народних депутатів.

Метою документа є “надання доступу до державної служби категоріям громадян, які відповідають високим кваліфікаційним вимогам і, разом з тим, позбавлені можливості брати участь у конкурсі на посади держслужбовців”.

Відповідно до законопроєкту, коло осіб, які можуть претендувати на роботу в держслужбі, розширюється за рахунок:

• адвокатів;

• нотаріусів;

• арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

“Доцільність залучення вищезазначеної категорії осіб до можливості претендувати на посади в держслужбі обумовлена професійними характеристиками і специфічними законодавчими вимогами… серед яких можна виділити наявність вищої юридичної освіти та стажу роботи в галузі права, конкретні терміни якого залежать від професійної сфери діяльності осіб (адвокатура – від 2 років, нотаріат – від 6 років, діяльність арбітражних керуючих – від 3 років)”, – йдеться в пояснювальній записці.