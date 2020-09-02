Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкти, спрямовані на стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в нашій країні.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про законопроєкти № 3476 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту” і № 3477 “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту”.

Перший із них був підтриманий за основу голосами 316 нардепів, а за другий проголосували 308 народних обранців.

Зазначеними документами передбачено:

• звільнити від ПДВ і мита обладнання та комплектуючі для виробництва електротранспорту до 31 грудня 2028 року;

• звільнити від оподаткування прибуток від реалізації вироблених в Україні електромобілів, електродвигунів, батарей і зарядних пристроїв до 31 грудня 2033 року;

• надати українцям, які купують електрокари, податкову знижку з ПДФО (податку на доходи фізичних осіб) з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2030 року;

• звільнити від збору на обов’язкове державне пенсійне страхування тих фізичних осіб, які купують електрокари, з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2030 року;

• продовжити звільнення від ПДВ електромобілів до 31 грудня 2025 року;

• встановити частку державних закупівель електромобілів на рівні не менше 50 % від загальної кількості придбаного транспорту до 2030 року.

Кабінету Міністрів України буде доручено в тримісячний термін розробити Програму розвитку виробництва електричного транспорту, комплектуючих виробів для нього і обладнання для облаштування відповідної інфраструктури.

Згідно із пояснювальними записками, обидва законопроєкти розроблені з метою стимулювання виробництва в Україні електромобілів, зарядних пристроїв, комплектуючих виробів до них. Це дозволить, за рахунок включення до ланцюгів доданої вартості світових автовиробників, створити нові робочі місця і збільшити частку автовиробництва і суміжних галузей у ВВП країни.

Відзначається, що в Україні є потенціал для виробництва електротранспорту: зокрема, п’ять автобусних заводів, завод вантажних авто, потужності з випуску 300 тис. легкових авто на трьох заводах.

Однак зараз державна підтримка полягає в стимулюванні імпорту електромобілів, а не їх виробництва.