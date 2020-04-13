Верховна рада України підтримала в першому читанні законопроєкт № 3132 "Про внесення змін до закону "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, відповідне рішення підтримали 244 депутатів.

Документом пропонується концептуально переглянути механізм роботи АМКУ як органу оскарження шляхом внесення змін до закону “Про Антимонопольний комітет України”, “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”.

Законопроєктом передбачається доповнити закон про АМКУ новою статтею, яка окремо визначає повноваження АМКУ як органу оскарження у сфері державних закупівель.

Для цього у відомстві пропонується створити Комісію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель у складі трьох уповноважених. Їх призначатимуть в порядку, передбаченому для призначення державних уповноважених АМКУ. При цьому їх кількість може бути збільшена президентом України, за поданням прем’єр-міністра, яке вноситься на підставі пропозицій голови Антимонопольного комітету України.

Проєкт закону також передбачає звільнення голови АМКУ, якщо він скоїв злочин і в зв’язку з неможливістю виконання обов’язків за станом здоров’я. Так, глава Антимонопольного комітету має право заявити про свою відставку президенту України.

При цьому, припинення повноважень голови Комітету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України та уповноваженими з розгляду скарг.