Верховна Рада України планує відтермінувати введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування на один рік.

Про це заявив сьогодні під час засідання спікер ВР Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент #Букв.

Варто зазначити, що сьогодні під стінами Верховної Ради був організований “податковий майдан”: на акцію протесту вийшли підприємці, які вимагали збереження спрощеного обліку та звітності, а також скасування РРО для “спрощенців”.

Під час засідання ВР фракція “Батьківщини” і депутатська група “Довіра” виступили з вимогою про перерву для проведення наради.

Перед цим з трибуни виступала лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко, яка закликала ухвалити ініційований нею законопроєкт №3853-2 про “відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій та скасування корупційного механізму кеш-бек”.

Після відновлення засідання Дмитро Разумков заявив, що буде підготовлений законопроєкт, який передбачає відстрочку застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на рік – до 1 січня 2022 року.

“Відбулося засідання, робоча зустріч керівництва Парламенту і представників всіх фракцій і груп. Обговорювалося питання про ситуацію, яка складається з підтримкою малого і середнього бізнесу на тлі COVID-19, який продовжує поширюватися… Була прийнята одностайна позиція про те, щоб відтермінувати застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на 1 рік – до 1.01.2022 року. Це консолідована позиція всіх фракцій і груп, що працюють у Раді”, – наголосив Разумков.

Він уточнив, що 3 листопада повинен бути зареєстрований відповідний законопроєкт, а 4 листопада буде дано доручення комітету невідкладно його розглянути. І вже 4 листопада документ можуть розглянути в залі.

“Сподіваюся, ніхто не буде проти, якщо завтра ми його розглянемо. Сподіваюся, що він буде підтриманий за основу і в цілому”, – заявив спікер.

Варто відзначити, що з 1 січня 2021 року в Україні повинні набути чинності законодавчо-нормативні акти про обов’язкове використання певними категоріями підприємців РРО (касових апаратів). Саме цю норму і хочуть відтермінувати нардепи.