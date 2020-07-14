Сьогодні, 14 липня, у Верховній Раді хвилиною мовчання вшанували пам'ять людей, загиблих від пожеж в Луганській області, а також через негоду на заході України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Всі знають, що була сильна пожежа в Луганській області. Загинули люди, зруйновано понад 100 будинків, церква, практично полум’я добралося до лікарні в місті Сєвєродонецьку … Я прошу зараз Парламент вшанувати хвилиною мовчання людей, загиблих і на Заході, і на Сході”, – сказав нардеп Сергій Шахов.

Фото: Верховна Рада/Twitter

Як повідомлялося раніше, в понеділок, 6 липня, поблизу села Осколонівка Новоайдарського району Луганської області виникла масштабна лісова пожежа. Надалі вогонь поширився на прилеглі села. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла 5 загиблих. 9 осіб, серед яких двоє дітей, ушпиталили.

За даними слідства, пожежа виникла внаслідок підпалу сухої трави місцевим аграрієм. Його затримали.