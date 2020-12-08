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У понеділок, 7 грудня, нардепи внесли до парламенту законопроєкт №4467, яким пропонується внести зміни до Закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”.
Ініціаторами законопроєкту виступили голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія та лідер партії СН Олександр Корнієнко.
Законопроєктом продовжується на 1 рік (до 31 грудня 2021) можливість тимчасового введення особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.
Наразі законопроєкт вже передано на ознайомлення нардепам, але ще не включено у порядок денний.
Як відомо, парламент ухвалив закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО ще восени 2014 року. Термін його дії був обмежений 3 роками, але з 2017 року рада продовжує його дію відповідними законопроєктами.
- Раніше президент Росії Володимир Путін наполягав, що особливий статус Донбасу повинен бути офіційно закріплений в Конституції України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміни в Конституції, яких хоче Росія для повернення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області, поки неможливі.