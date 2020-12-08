До Верховної Ради внесено законопроєкт, яким пропонується продовжити особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей ще на рік.

Про це повідомляють #Букви.

У понеділок, 7 грудня, нардепи внесли до парламенту законопроєкт №4467, яким пропонується внести зміни до Закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”.

Ініціаторами законопроєкту виступили голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія та лідер партії СН Олександр Корнієнко.

Законопроєктом продовжується на 1 рік (до 31 грудня 2021) можливість тимчасового введення особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Наразі законопроєкт вже передано на ознайомлення нардепам, але ще не включено у порядок денний.

Як відомо, парламент ухвалив закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО ще восени 2014 року. Термін його дії був обмежений 3 роками, але з 2017 року рада продовжує його дію відповідними законопроєктами.