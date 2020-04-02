Про це Буквам розповіли депутати.

«Я так думаю, орієнтовно 7 квітня, але точно нам ще нічого не повідомляли. Я апарат не чіпаю і вони мене теж. Прибираю в хаті», – зізналась #Буквам співголова фракції ЄС Ірина Геращенко.

У фракції «Слуги народу» також чекають позачергове засідання на початку наступного тижня.

На ньому планують розглянути в другому читанні законопроєкт про регулювання діяльності банків (так званий антиколомойський закон), 13 постанов про скасування законопроєкту про ринок землі та зміни в бюджет.

«Виявляється, без секвестру та Стабфонду гроші МВФ також не дасть», – сказав депутат.

«Засідання планують на початок наступного тижня, але це залежатиме від того, як працюватиме профільний комітет по антиколомойському закону. Поки там майже немає на друге читання правок, але вони можуть їх подати всі у п’ятницю, щоб апарат не встиг звести це все в таблицю», – каже співрозмовник #Букв.

«Якщо комітет таки завалять правками, тоді, можливо, по бюджету проведемо окреме засідання», – припускає депутат зі «Слуги народу».

Також в порядок денний можуть внести і виборчий кодекс, якщо комітетська робоча група зведе правки.

«Його «Батьківщина» пропонувала ще на минуле позачергове, але в них була дивна умова – ви нам зміни, ми нам не заважаємо голосувати землю. Ми відмовились», -розповів співрозмовник #Букв у профільному комітеті.