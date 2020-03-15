У Парламенті розглядають можливість скасувати пленарні засідання до 14 квітня через коронавірус.

Про це #Буквам повідомив один з депутатів партії “Слуга народу”.

“Там фактично тільки один тиждень пленарний (з 30 березня по 3 квітня) буде переведено в комітетський”, – розповів депутат.

Пленарні засідання на цьому тижні відбудуться.

При цьому депутати ці тижні працюватимуть в комітетах, що дозволить їм у разі потреби швидко зібратися на позачергове засідання.