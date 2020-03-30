Голосування за законопроект про відкриття ринку с / г земель може статися після півночі 31 березня.

Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV повідомив перший заступник глави фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко.

“Ми працюємо вже 7 годин. Була невелика перерва на дезінфекцію, це дуже важливо, щоб депутати зберігали можливість не заражатися коронавірусом та іншими хворобами. Всі працюють в масках, окулярах, рукавичках. Підводячи підсумки хотілося б сказати, що те, чого Україна довгі десятки років, — скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель, — це незабаром станеться. Можливо сьогодні, можливо, на наступну добу, після півночі”, — заявив Корнієнко

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