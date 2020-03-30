Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV повідомив перший заступник глави фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко.
“Ми працюємо вже 7 годин. Була невелика перерва на дезінфекцію, це дуже важливо, щоб депутати зберігали можливість не заражатися коронавірусом та іншими хворобами. Всі працюють в масках, окулярах, рукавичках. Підводячи підсумки хотілося б сказати, що те, чого Україна довгі десятки років, — скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель, — це незабаром станеться. Можливо сьогодні, можливо, на наступну добу, після півночі”, — заявив Корнієнко
- Раніше сьогодні у Верховній Раді України народні депутати заблокували трибуну під час розгляду законопроєкту про ринок землі.
- Національний банк України очікує затвердження Міжнародним валютним фондом нової трирічної програми для нашої країни. За словами глави НБУ Якова Смолія, на даний момент Фонд очікує виконання Україною ще кількох умов, зокрема, прийняття закону про ринок землі і закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок. Це стосується, в тому числі, націоналізованого “ПриватБанку”.
- 30 березня парламент прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, які заборонять повернення націоналізованих банків їх ексвласникам.