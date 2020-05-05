Про це повідомляється на сайті парламенту.
У вівторок, 5 травня, у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради України. Він знаходиться на розгляді керівництва.
Ініціатор законопроєкту — голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія. Тест проєкту постанови на сайті відсутній.
Народний депутат від “Європейської Солідарності” повідомив, що зазначеною постановою пропонується визнати таким, що втратив силу, п. 1 постанови парламенту №3278 “Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину” і з 18 травня перейти до роботи відповідно до календарного плану третьої сесії.
Нагадаємо, відповідно до постанови №3278 до кінця карантину нардепи працюють в режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
4 травня уряд ухвалив рішення продовжити карантин до 22 травня, пом’якшивши деякі заходи. Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що після 22 травня карантин буде знову продовжено з пом’якшеннями.
- Раніше повідомлялося, що спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у четвер, 7 травня.
- Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що вперше фракція “Європейська солідарність” спромоглася скликати позачергову сесію Верховної Ради без участі “слуг народу”.