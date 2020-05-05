Верховна Рада може вийти з карантину і розпочати роботу відповідно до календарного плану з 18 травня.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

У вівторок, 5 травня, у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради України. Він знаходиться на розгляді керівництва.

Ініціатор законопроєкту — голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія. Тест проєкту постанови на сайті відсутній.

Народний депутат від “Європейської Солідарності” повідомив, що зазначеною постановою пропонується визнати таким, що втратив силу, п. 1 постанови парламенту №3278 “Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину” і з 18 травня перейти до роботи відповідно до календарного плану третьої сесії.