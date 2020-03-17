Верховна Рада України проведе сьогодні ще одне позачергове засідання, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Про це оголосив спікер ВР Дмитро Разумков під час позачергового пленарного засідання Парламенту, скликаного через спалах коронавірусу, повідомляє кореспондент #Букви.

На другому позачерговому засіданні будуть розглянуті кадрові питання: призначення генерального прокурора і міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

“Сьогодні позачергове засідання, яке скликано погоджувальною радою, зараз відбувається. Після цього відбудеться позачергове засідання, яке ініціював президент держави. На ньому будуть розглядатися два питання. Перше – про призначення міністра економічного розвитку, друге – призначення генпрокурора”, – повідомив Разумков.

Він закликав комітети з питань економічного розвитку та правоохоронної діяльності розглянути ці питання.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/C5tfkEAdoss" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Варто відзначити, що на посаду міністра розвитку економіки до Верховної Ради внесено кандидатуру Ігоря Петрашка. Відповідний проєкт постанови ініціював прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

На посаду генерального прокурора запропонована кандидатура Ірини Венедіктової, яка зараз виконує обов’язки директора Державного бюро розслідувань. Відповідний проєкт постанови внесено до ВР. Його ініціатором є президент Володимир Зеленський.