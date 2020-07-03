У Верховній Раді України сьогодні проходить позачергове пленарне засідання, скликане на вимогу 160 народних депутатів.

Про це повідомляють #Букви.

Так, позачергове засідання розпочалося одразу після ранкового.

Для участі у засіданні зареєструвалося 317 народних депутатів.

Нардепи розглянуть проєкти Постанов про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України, а також про звільнення Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.

Також буде розглянуто проєкт закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб) та проєкт закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

Крім того, на порядку денному є проєкт Постанови про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України та інше.

Як повідомлялося раніше, 1 липня голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”.