Про це повідомляють #Букви.
Так, позачергове засідання розпочалося одразу після ранкового.
Для участі у засіданні зареєструвалося 317 народних депутатів.
Нардепи розглянуть проєкти Постанов про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України, а також про звільнення Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.
Також буде розглянуто проєкт закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб) та проєкт закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.
Крім того, на порядку денному є проєкт Постанови про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України та інше.
Як повідомлялося раніше, 1 липня голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”.
- Ряд нардепів відреагували на рішення Якова Смолія піти з посади голови Нацбанку України. Вони називають його “поганим знаком” і говорять про можливе повернення старих корупційних еліт.
- Посли країн-членів “Великої сімки” (G7) відреагували на відставку голови Національного банку Якова Смолія та застерегли українську владу від підриву незалежності НБУ.
- Провідні бізнес-асоціації України виступили на підтримку голови Національного банку Якова Смолія.
- Відома газета Financial Times заявила, що рішення Якова Смолія про відставку може позначитися на подальшій співпраці України з Міжнародним валютним фондом і проведенні реформ в країні.