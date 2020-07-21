У Верховній Раді України сьогодні стартувало позачергове засідання, на якому заплановано розгляд низки питань.

Про це свідчить порядок денний засідання.

У ньому є 20 питань, але деякі з них нардепи вже встигли розглянути в п’ятницю, 17 липня.

Варто зазначити, що засідання мало розпочатися о 12:00, але одразу після відкриття сесії було оголошено перерву на 30 хв. На вимогу “Батькивщини” і групи “Довіра”.

На порядку денному є такі проєкти законів:

• про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (№ 3658);

• про внесення змін до закону “Про державний бюджет України на 2020 рік” з приводу належного фінансового забезпечення відновлення інституту фахівців із соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які знаходяться в складних життєвих обставинах (№ 3807);

• про внесення змін до закону “Про державні закупівлі” щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості (№ 3739);

• про управління відходами (№ 2207-1-д);

• про розвідку (№ 2412-д);

• про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства (№ 3355-1);

• про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки та промислові зразки і боротьби з патентним тролінгом (№ 2258);

• про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства) (№ 2259);

• про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів (№ 2456);

• про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями (№ 3760);

• про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування (№ 2275);

• про сільськогосподарську кооперацію (№0856);

• про основи молодіжної політики (№ 3718);

• про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва (№ 3060).

Також на порядку денному є проєкт постанови про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (№ 3773).

Крім того, нардепи розглянуть проєкти постанов, які блокують підписання трьох законів: про легалізацію грального бізнесу, про детінізацію ринку металобрухту і про електронний кабінет для фізичних осіб-підприємців.