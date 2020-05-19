Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт, який стосується службових злочинів та визначення істотного матеріального збитку.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2621 “Про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності” проголосували 288 нардепів.

Ініціатором документа є президент України Володимир Зеленський.

Як пояснив перший заступник спікера Верховної Ради, представник президента в ВР Руслан Стефанчук, представляючи законопроєкт, в 2014 році набули чинності зміни до Кримінального кодексу України, якими “була істотно ускладнена кваліфікація вчинення окремих злочинів посадовими особами та надано їм можливість безкарно здійснювати свою діяльність”.

“Так, дії посадової особи можуть бути кваліфіковані як злочин за окремими статтями Кримінального кодексу України виключно за умови нанесення матеріального збитку. За заподіяння шкоди нематеріального характеру, порушення прав і свобод людини і громадянина, громадської безпеки, громадського порядку, ослаблення авторитету і престижу органів державної влади або місцевого самоврядування посадову особу неможливо притягнути до відповідальності. Саме тому главою держави внесено на розгляд Парламенту і визначено як невідкладний проєкт закону № 2621”, – розповів Стефанчук.

Даним законопроєктом пропонується передбачити, що умовою кваліфікації злочинів за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), 365 (перевищення влади або службових повноважень), 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), 367 (службова недбалість) “є наявність істотного збитку, зокрема, нематеріального характеру”.

Законопроєктом пропонується змінити редакцію пункту 3 примітки до статті 364 Кримінального кодексу, встановивши, що істотною шкодою у грошовому еквіваленті “вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян” (якщо така шкода має матеріальний характер).

Якщо ж збиток призведе до наслідків нематеріального характеру, то його істотність визначається з урахуванням конкретних обставин справи (як це було передбачено до 2014 року).

Зміни до Кримінального кодексу повинні привести кримінальне законодавство України до європейських стандартів.