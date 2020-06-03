Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволяє українцям змінювати своє по батькові.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2450 проголосували 247 народних обранців.

Згідно з пояснювальною запискою, наразі законодавство України дозволяє фізичній особі змінювати ім’я або прізвище, однак “прямо не передбачає право особи змінювати на свій розсуд своє по батькові”.

Законопроєктом пропонується доповнити статтю 295 Цивільного кодексу України та статтю 149 Сімейного кодексу України положеннями, які повинні дозволити фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та ім’я (що вже передбачено законодавством), а й по батькові.

Згідно з проєктом закону:

• Фізична особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище, ім’я або по батькові.

• Фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити прізвище, ім’я або по батькові за згодою батьків.

• У разі якщо над особою, яка досягла 14 років, встановлено опіку, зміна прізвища, імені та по батькові здійснюється за згодою піклувальника.

“У разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини”, – йдеться в тексті законопроєкту.