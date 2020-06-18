Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3112 проголосували 274 нардепа.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 71 закону України “Про виконавче провадження” та покласти на виконавця обов’язок щорічно проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі.

Згідно з пояснювальною запискою, норма про індексацію аліментів у твердій грошовій сумі закріплена в статті 184 Сімейного кодексу України вже більше 14 років. З червня 2016 року вона також закріплена в законі “Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі”.

Однак відсутність механізму реалізації норми про індексацію в законі “Про виконавче провадження” призводить до того, що питання про проведення індексації аліментів можна вирішити виключно в судовому порядку.

“Законопроєктом передбачається щорічне обчислення виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, та подальше стягнення з боржника аліментів у відповідному розмірі, без звернення стягувача до суду”, – йдеться в записці.

ДОВІДКА. Термін “тверда грошова сума” означає відповідну суму аліментів на утримання дитини, яка чітко визначена за домовленістю між платником і одержувачем аліментів або за рішенням суду.