Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 2351 проголосували 318 нардепів: 211 – від “Слуги народу”, 23 – від “Опозиційної платформи – За життя”, 20 – від “Європейської Солідарності”, 15 – від ВО “Батьківщина”, 15 – від групи “За майбутнє”, 18 – від “Голосу”, 1 – від групи “Довіра”, 15 позафракційних.

Законопроєкт спрямований на впровадження європейських гуманних цінностей і стандартів стосовно тварин і приведення законодавства України у відповідність із директивами Європейського союзу, що регламентують гуманне ставлення до цілого ряду груп сільськогосподарських тварин.

Це Директива Ради ЄС від 20 липня 1998 року про захист тварин, що утримуються для сільськогосподарських потреб; Директива ЄС від 22 вересня 2010 року про захист тварин, що використовуються для експериментів та інших наукових цілей; Директива ЄС про захист тварин під час перевезення (транспортування).

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, в 2013 році Україна ратифікувала міжнародну Європейську конвенцію про захист домашніх тварин, проте за п’ять наступних років “її норми не імплементовані в українське законодавство”.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєктом забороняється умертвіння безпритульних тварин для регулювання їх чисельності.

Також пропонується встановити заборону на примус до нападу одних тварин на інших (в тому числі, при тестуванні тварин, крім випадків використання собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів для полювання).

Забороняється використання тварин в якості мішені при навчанні в стрільбі або у змаганнях зі стрільби.

Крім того, пропонується заборонити:

• бити, вбивати, отруювати або калічити домашню тварину;

• дарувати домашніх тварин у якості призів, нагороди або премії;

• заподіювати домашній тварині біль, страждання;

• дресирувати тварин у спосіб, який завдає шкоди їхньому здоров’ю та загальному стану;

• умертвляти тварин шляхом утоплення, удушення, використання речовин, які призводять до отруєння, електричного струму;

• бити, вбивати, отруювати або калічити безпритульних тварин;

• жебрацтво з безпритульними тваринами;

• використання тварин для реклами в розважальних закладах та закладах громадського харчування;

• надання фотопослуг із дикими тваринами, крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв.

• пропаганду жорстокого поводження з тваринами.

Забороняється утримувати в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих установах, а також в квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках ведмедів, левів, тигрів, кабанів, крокодилів, вовків, великих і отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, які становлять загрозу для людей, або видів тварин, занесених до Червоної книги і до Списку II Бернської конвенції (Конвенції про охорону дикої флори і фауни).

Не можна буде залишати домашню тварину в закритому салоні автомобіля при відсутності в ньому людини, при температурі навколишнього середовища, вище, ніж 20ºС і нижче, ніж -5ºС.

У законопроєкті прописана необхідність забезпечити наявність намордника, повідка при вигулі домашньої тварини поза місцем її постійного утримання, нашийника з ідентифікуючими позначками.

Документом пропонується заборонити всі види рубок лісу за периметром охоронних ділянок у лісах навколо місць проживання та розмноження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу в радіусі 500 метрів.

Покарання за злочини проти тварин

Відповідно до законопроєкту, за наявності реальної загрози для життя або здоров’я тварини в разі подальшого перебування у власника, працівник Національної поліції при складанні протоколу про адміністративне правопорушення тимчасово вилучає тварину (до набуття чинності рішенням суду у справі про адміністративне правопорушення).

Людину можуть позбавити права утримувати тварин (якщо її було викрито в жорстокому поводженні з ними).

Переміщення через митний кордон України, поза митним контролем або з приховуванням рідкісних видів тварин і рослин (зокрема, занесених до Червоної книги), що заподіяло істотну шкоду, буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою, будуть каратися позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Жорстоке поводження з тваринами (в тому числі з безпритульними) буде каратися позбавленням волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини та позбавленням права займатися певною діяльністю (раніше був передбачений арешт на термін до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років).

Ті ж дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, будуть каратися позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією тварини.

За ті самі дії, вчинені з особливою жорстокістю, або з двома і більше тваринами, або повторно, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з конфіскацією тварин і позбавленням права займатися певною діяльністю.