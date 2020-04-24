Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, яким планується відновити державний нагляд за діяльністю в сфері використання ядерної енергії.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2372 проголосували 295 народних депутатів.

“Цей законопроєкт спрямовується на уникнення послаблення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії відповідно до мети такого регулювання – забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в країні”, – говориться в пояснювальній записці.

Законопроєкт спрямований на відновлення державного нагляду за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері використання ядерної енергії (зокрема, контролю за дотриманням ліцензіатами вимог ліцензійних умов).

Документом пропонується внести зміни до законів “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Автори законопроєкту наголошують, що його ухвалення відновить порядок здійснення державного нагляду і дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, що відповідатиме міжнародним зобов’язанням, взятим на себе Україною.