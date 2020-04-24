Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 2372 проголосували 295 народних депутатів.
“Цей законопроєкт спрямовується на уникнення послаблення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії відповідно до мети такого регулювання – забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в країні”, – говориться в пояснювальній записці.
Законопроєкт спрямований на відновлення державного нагляду за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері використання ядерної енергії (зокрема, контролю за дотриманням ліцензіатами вимог ліцензійних умов).
Документом пропонується внести зміни до законів “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та “Про ліцензування видів господарської діяльності”.
Автори законопроєкту наголошують, що його ухвалення відновить порядок здійснення державного нагляду і дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, що відповідатиме міжнародним зобов’язанням, взятим на себе Україною.
- Раніше Верховна Рада України заборонила імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку. При цьому Уряду надається право скасувати таку заборону.