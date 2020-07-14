Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2515 проголосували 244 народних обранця.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, “найчастіше незаконна торгівля пальним здійснюється фізичними особами, які навмисне не реєструються як суб’єкти підприємництва, щоб уникнути накладення значних фінансових санкцій”.

Згідно із законопроєктом, Кодекс України про адміністративні правопорушення пропонується доповнити статтею “Порушення порядку торгівлі пальним”.

Згідно з цією статтею, оптова або роздрібна торгівля пальним без наявності документів дозвільного характеру, якщо їх отримання передбачено законом, тягне за собою накладення штрафу від 17 до 34 тисяч гривень (з конфіскацією пального, транспортних засобів, ємностей і обладнання, які використовувалися для реалізації такого палива, грошей, отриманих внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення).

Якщо таке порушення відбувається повторно протягом року, або воно пов’язане з отриманням доходу у великих розмірах, то сума штрафу зростає: від 34 до 85 тисяч гривень (з конфіскацією палива, транспорту, місткостей і обладнання, які використовувалися для реалізації такого палива, грошей, отриманих від продажу).

Інші порушення правил торгівлі пальним пропонується карати штрафом в розмірі від 8,5 до 17 тис. гривень.

Протоколи про адміністративні порушення зможуть складати посадові особи органів Національної поліції України та органів державної фіскальної служби, а також посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.