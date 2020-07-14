Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає закріплення повноважень керівника державної служби в Державному бюро розслідувань за директором ДБР.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ № 3489 підтримали 246 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою проєкту закону є “законодавче закріплення повноважень керівника державної служби в ДБР за директором Державного бюро розслідувань і директорами територіальних управлінь ДБР”.

Голова комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський назвав законопроєкт “абсолютно технічним”. Він уточнив, що законопроєкт потрібен для того, щоб нормалізувати призначення осіб, які займають посади державної служби в ДБР.

“Невеликий технічний законопроєкт передбачає віднесення керівника ДБР до керівника державної служби. Технічність цього законопроєкту полягає в тому, що сьогодні директор ДБР віднесений до осіб рядового і начальницького складу, так як директор НАБУ. Але для того, щоб нормально відбувалося призначення осіб, які займають посади держслужби в ДБР, потрібно, щоб він (директор Бюро, – ред.) мав статус керівника держслужби”, – пояснив нардеп.