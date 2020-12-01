Верховна Рада України відмовилася підтримати в другому читанні та скерувала на доопрацювання законопроєкт про держпідтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями (так званий законопроєкт "про інвестиційних нянь").

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, у другому читанні за документ №3760 проголосували лише 44 нардепи (при 226 мінімально необхідних). Після цього 245 голосами законопроєкт скерували на доопрацювання і розгляд у повторному другому читанні.

Законопроєкт ініціював президент України Володимир Зеленський.

Згідно з документом, інвестиційним проєктам зі значними інвестиціями пропонується ряд пільг (мова йде, зокрема, про іноземних інвесторів).

Документ встановлює, що державна підтримка може надаватися великому інвесторові у формі:

• звільнення від сплати окремих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

• податкових пільг (звільнення від сплати податку на прибуток і мита при ввезенні на митну територію України нового устаткування);

• надання права на користування земельною ділянкою державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проєкту зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами,

• забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільні дороги, лінії зв’язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проєкту, коштом держави.

У редакції законопроєкту до другого читання йдеться, що інвестпроєкт зі значними інвестиціями має реалізовуватися у сферах: переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв); видобутку з метою подальшого перероблювання та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного і бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), поводження з відходами; транспорту; складського господарства; поштової та кур’єрської діяльності; логістики; освіти; наукової й науково-технічної діяльності; охорони здоров’я; мистецтва; культури; спорту; туризму і в курортно-рекреаційній сфері.

У редакції законопроєкту до другого читання еквівалент суми “значних інвестицій” було знижено з 30 млн євро до 20 млн євро. Також до другого читання пропонувалося розширити перелік сфер для проєктів, які можуть претендувати на таку підтримку.

Ці поправки та інші викликали обговорення серед нардепів.

Неодноразово наголошувалося, що іноземні інвестори завдяки проєкту закону отримують значно кращі умови, ніж українські.

Ряд поправок, схвалених комітетом, нардепи поставили на підтвердження, і вони не набрали необхідної кількості голосів.

Після цього голова комітету з питань економічного розвитку, нардеп від “Слуги народу” Дмитро Наталуха, виступаючи з трибуни ВР, заявив, що законопроєкт тепер розбалансований.

У зв’язку з цим і було вирішено скерувати його на доопрацювання.

Варто зазначити, що зазначений законопроєкт був останнім, який Рада встигла розглянути на сьогоднішньому засіданні.

Після того, як спікер ВР Дмитро Разумков закрив засідання, нардепи від “Слуги народу” ще зібралися на “нараду” біля трибуни. Вони також попозували журналістам: